В сентябре отряд "Лиза Алерт" в Петербурге нашел погибшими 18 человек

Более четырех сотен человек найдены живыми.

Итоги своей работы в сентябре подвели в петербургском отделении поискового отряда "Лиза Алерт". Сообщение опубликовано на странице формирования "ВКонтакте" 8 октября.

Отмечается, что всего заявок поступило 465. Среди них 424 человека были найдены живыми, а 18 – погибшими. По остальным потерявшимся информация не поступала, поиски людей продолжаются. В отряде отметили, что в сентябре 2020 года в поступало в среднем на 2 заявки в день больше, чем в прошлом месяце.

Подробную информацию о пропавших людях можно найти на публичной странице"Лизы Алерт".

Ранее мы сообщали о том, что с начала лета под Петербургом потерялись около 900 грибников.

Фото: Piter.tv