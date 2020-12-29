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Военнослужащий Индии погиб при обстреле на линии контроля в Кашмире
Сегодня, 8:12
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lesjasap

Военнослужащий Индии погиб при обстреле на линии контроля в Кашмире

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Армия Нью-Дели открыла ответный огонь по силам Пакистана.

Военнослужащий Вооруженных сил Индии погиб в результате обстрела с пакистанской стороны. Инцидент произошел на линии контроля в Джамму и Кашмира в округе Пенч. Об этом сообщили местные журналисты из издания Daily Pioneer. В СМИ ссылаются на заявление представителя Минобороны страны.Чиновник уточнил, что армия Пакистана подвергла "ничем не спровоцированному обстрелу солдат Индии"

В результате обстрела был смертельно ранен один военнослужащий ВС Индии

представитель Минобороны Индии

Силы Нью-Дели открыли ответный огонь по противнику.

Напомним, что регион Кашмира остается спорной территорией между Индией и Пакистаном с 1947 года. Спор ведется с того момента, когда Британская Индия получила независимость. При этом страна разделилась на два государства по религиозному признаку. Сейчас в данном районе нет государственной границы.

СМИ: пожар начался в Институте сыворотки Индии, где производят вакцину от коронавируса.

Фото: Pixabay.com

Теги: индия, кашмир, пакистан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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