О потерях среди военного и мирного населения информации нет.

СМИ: армия Пакистана обстреляла индийскую часть Кашмира. Об этом рассказали местные журналисты из агентства PTI со ссылкой на Министерство обороны Нью-Дели. По данным военных, утром 11 ноября армия Пакистана из стрелкового оружия и минометов атаковала три сектора северной союзной территории Джамму и Кашмир.

Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня, подвергнув интенсивному обстрелу передовые посты военнослужащих и населенные пункты в секторах Кирни, Шахпур и Касба в районе Пунч на линии контроля в Джамму и Кашмире заявление PTI

На данный момент известно, что силы Индии открыли ответный огонь по противнику. На данный момент сведения о погибших или пострадавших при обстреле среди военного и мирного населения уточняются. В Индии уверены, что в ноябре Пакистан 13 раз нарушал режим прекращения огня в Кашмире. За 2020 год количество таких случаев - 3,8 тысяч.

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