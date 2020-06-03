Военные помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области

Минобороны поможет восстановить железнодорожное сообщение в Мурманской области.

Военнослужащие помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области. Об этом сообщили журналисты из "Российской газеты". По данным представителей оборонного ведомства РФ, началась переброска личного состава и техники в регион для оказания помощи в восстановлении транспортного сообщения на участке Кола-Выходной.

В Минобороны РФ добавили, что в Мурманскую область направлено более сотни военнослужащих, а также 42 единицы специальной техники. Инженеры бригады Западного военного округа будут доставлены со станции Фокино Брянской области в город Оленегорск по железной дороге. Также на участке начнут работу специальная техника ЗВО, включая самолеты военно-транспортной авиации.

Напомним, что обрушение железнодорожного моста произошло из-за подтопления.

Обрушение моста через Колу остановило движение между Петербургом и Мурманском.

Видео и фото: Вконтакте/Российские железные дороги "РЖД"

