Военные помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области

Военнослужащие помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области. Об этом сообщили журналисты из "Российской газеты". По данным представителей оборонного ведомства РФ, началась переброска личного состава и техники в регион для оказания помощи в восстановлении транспортного сообщения на участке Кола-Выходной.
В Минобороны РФ добавили, что в Мурманскую область направлено более сотни военнослужащих, а также 42 единицы специальной техники. Инженеры бригады Западного военного округа будут доставлены со станции Фокино Брянской области в город Оленегорск по железной дороге. Также на участке начнут работу специальная техника ЗВО, включая самолеты военно-транспортной авиации.
Напомним, что обрушение железнодорожного моста произошло из-за подтопления.
Обрушение моста через Колу остановило движение между Петербургом и Мурманском.
Видео и фото: Вконтакте/Российские железные дороги "РЖД"
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