Под Мурманском в воду рухнул железнодорожный мост

Река Кола вышла из берегов.

В Мурманской области река Кола вышла из берегов и повредила железнодорожный мост на перегоне "Выходной-Кола". Часть моста рухнула в воду. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, через станцию "Выходной" проходит путь поездов дальнего следования.

Пассажиры, которые планировали выехать из Мурманска в Петербург и Вологду, доедут на автобусах до станции "Выходной". Там они сядут на свои поезда.

На автобусах уже развезли пассажиров, которые прибыли в столицу Заполярья из Петербурга и по аналогичной схеме был отправлен состав из Мурманска в Москву. На месте крушения моста работают специалисты.

В ГУ МЧС по Мурманской области отметили, что в этом году погода сыграла с жителями Заполярья злую шутку. После достаточно снежной весны установилась теплая погода и реки стали выходить из берегов. Всего в регионе насчитали восемь локальных подтоплений.

Ранее РЖД продлили временный график "Сапсанов" до конца июня.

Фото и видео: ВК/ Российские железные дороги "РЖД"