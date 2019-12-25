На фоне пандемии коронавируса РЖД сократили график курсирования поездов внутри России.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в РЖД продлили временный график "Сапсанов" до конца июня. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Известно, что временный график курсирования "Сапсанов" продлен до 23 июня. При этом количество рейсов увеличится. Например, с 29 мая до конца июня между Северной столицей и Москвой ежедневно будут курсировать восемь пар поездов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса РЖД сократил число поездов, которые курсируют между городами России.

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Фото:Piter.TV