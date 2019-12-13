Смольный разыгрывает 10 млрд рублей на содержание дорог в 2020-2021 годах

Содержание дорог включает в себя мелкий "ямочный" ремонт.

В Петербурге начали объявлять конкурсы на содержание городских дорог во второй половине 2020 года и в 2021 году.

Накануне Смольный объявил девять конкурсов на общую сумму более 10 миллиардов рублей. На эти деньги нужно содержать в должном состоянии дороги Выборгского, Московского, Приморского, Невского, Центрального, Пушкинского, Красносельского, Калининского и Красногвардейского районов Петербурга.

В конце 2019 года был проведен аналогичный конкурс на содержание дорог в 18 районах в первом полугодии 2020 года. На данные цели было выделено 6,2 миллиарда рублей. Конкурс выиграли ГУДСП "Курортное", ГУДП "Центр", АО "Автопарк № 7 Спецтранс", ГУДП "Путь", ГУДП "Петродворцовое", АО "Автодор", ОАО "Коломяжское".

Содержание дорог – мелкий ямочный ремонт, который должен проводиться в течение всего года.

Из-за ремонтных работ движение в тоннеле дамбы ограничат.

Фото: Piter.TV