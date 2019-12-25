Из-за ремонтных работ движение в тоннеле дамбы ограничат

Водителей просят проверять актуальную информацию и простраивать свой маршрут заранее.

Как стало известно в воскресенье, 24 мая, из-за ремонта движение по тоннелю на дамбе будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений города.

В отсеке Финской стороны нельзя будет проехать с 25 по 26 мая, а с Невской стороны – с 27 по 28 мая. Водителей просят проверять актуальную информацию об ограничениях и заранее простраивать маршрут.

Ранее мы писали, что мост через Коваш в Сосновом Бору закрывают на ремонт.

Фото: Instagram / Фото профиля dambaspb_kzs