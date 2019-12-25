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Из-за ремонтных работ движение в тоннеле дамбы ограничат
Сегодня, 14:34
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smirenny

Из-за ремонтных работ движение в тоннеле дамбы ограничат

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Водителей просят проверять актуальную информацию и простраивать свой маршрут заранее.

Как стало известно в воскресенье, 24 мая, из-за ремонта движение по тоннелю на дамбе будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений города.

В отсеке Финской стороны нельзя будет проехать с 25 по 26 мая, а с Невской стороны – с 27 по 28 мая. Водителей просят проверять актуальную информацию об ограничениях и заранее простраивать маршрут. 

Ранее мы писали, что мост через Коваш в Сосновом Бору закрывают на ремонт.

Фото: Instagram / Фото профиля dambaspb_kzs

Теги: дамба, ремонт дамбы, тоннель на дамбе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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