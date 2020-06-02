Ж/д сообщение с Мурманском восстановят к концу июня

Все текущие работы будут проведены за счет Российских железных дорог.

Железнодорожные войска Минобороны РФ подключили для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском, нарушенного из-за обрушения ж/д моста через реку Кола. Об этом сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

В понедельник днем во время проведения ремонтных работ обрушился единственный мост, который ведет в Мурманск. Ж/д мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы проводились в 2014 году. Все текущие работы будут проведены за счет Российских железных дорог.

Для восстановления ж/д сообщения с Мурманском будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла, а именно - участок "Ямалтрансстроя". Работы планируют завершить до конца июня.

Видео: ВК/ Российские железные дороги "РЖД"