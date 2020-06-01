Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с COVID-19

Коллеги будут обмениваться опытом ради быстрейшего завершения пандемии COVID-19.

Военные медики России и Италии продолжат контакты по борьбе с коронавирусом.Об этом в рамках онлайн-брифинга журналистам рассказал посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Эксперт отметил, что коллеги продолжат обмениваться опытом в борьбе с распространением пандемии COVID-19.

В первые дни чрезвычайной ситуации, спонтанное, немедленное сотрудничество сложилось между итальянскими и российскими научно-исследовательскими институтами Паскуале Терраччано, посол Италии в Москве

Эксперт заметил, что нахождение российских вирусологов и эпидемиологов в регионе Ломбардии позволило наладить между странами серьезное сотрудничество в медицинской сфере. На данный момент военные специалисты приняли решение продолжить совместные мероприятия по клинической работе с зараженными обмениваться опытом.

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых.

Видео: YouTube / The State Hermitage Museum