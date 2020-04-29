Специалисты обработали здания в Травальято, Ронко Делле и Берлинго.

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. Чиновники рассказали, что российские специалисты из радиационной, химической и биологической защиты действовали совместно с местными коллегами. Они очистили здания в пределах трех городов провинции Брешиа: Травальято, Ронко Делле и Берлинго. В Минобороны добавили, что военные продезинфицировали внутренние помещения домов престарелых, а также прилегающие территории.

Эта дезинфекция очень важна для данного дома престарелых, так как она показывает братские отношения между российским и итальянским народом. Мы не ожидали, что вы приедете, но мы очень рады вашему присутствию здесь прокомментировал мэр Берлинго Фаусто Конфорти

Итальянец напомнил, что в Италии проживает много жителей из бывшего Советского Союза. Мэр Берлинго уверен, что много лет Россия и Италия были близки друг к другу. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны государства связывают теплые отношения.

Напомним, что представители Минобороны и итальянские военные совместно продезинфицировали пансионаты в 86 населенных пунктах Ломбардии.

Итальянский врач оценил работу российских специалистов в Бергамо.

Видео: Youtube/ Минобороны России