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Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

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Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии.

Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии. По данным пресс-службы Минобороны, на данный момент уборке подверглись уже 62 населенных пункта в регионе. В мероприятиях оказались задействованы эпидемиологи и силы войск радиационной, химической и биологической защиты.

Военнослужащие из РХБ обработали противовирусными растворами 66 зданий и сооружений, включая пансионаты для пожилых людей в Бергамо. В общей сложности продезинфицировано более 430 тысяч квадратных метров территории во внутренних помещениях и около 51 тысячи квадратных метров дорог.

Переводчики Минобороны России круглосуточно дежурят с медицинским персоналом врачебно-сестринских бригад

заметили в ведомстве

Медики из России помогают местным врачам оказывать помощь зараженным пациентам, которые находятся в больницах и госпиталях Италии.

Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе против коронавируса.

Фотои видео: Youtube/ Минобороны России 

Теги: дезинфекция, италия, коронавирус, ломбардия, минобороны, рхб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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