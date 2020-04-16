Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии.

Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии. По данным пресс-службы Минобороны, на данный момент уборке подверглись уже 62 населенных пункта в регионе. В мероприятиях оказались задействованы эпидемиологи и силы войск радиационной, химической и биологической защиты.

Военнослужащие из РХБ обработали противовирусными растворами 66 зданий и сооружений, включая пансионаты для пожилых людей в Бергамо. В общей сложности продезинфицировано более 430 тысяч квадратных метров территории во внутренних помещениях и около 51 тысячи квадратных метров дорог.

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Медики из России помогают местным врачам оказывать помощь зараженным пациентам, которые находятся в больницах и госпиталях Италии.

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Фотои видео: Youtube/ Минобороны России