Посол Италии в РФ надеется на возрождение ЕС как птицы Феникса.

Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе против коронавируса. Об этом сообщили журналисты "РБК". Они ссылаются на собственное интервью, проведенное с послом Италии в России Паскуале Терраччано. Дипломат рассказал, что изначально представители ЕС задержали гуманитарную поддержку для страны. Однако после страны союза показали свою солидарность в ситуации с распространением коронавируса по миру.

На данный момент помощь Италии в непростой для нее ситуации оказали власти Германии, Австрии. Они помогли более сотни итальянских пациентов с COVID-19 в оплате транспортных услуг. Для борьбы с эпидемией коронавируса в Италию отправились медики из Польши и Румынии.

По словам Терраччано, он надеется на возрождение ЕС после преодоления кризиса. Дипломат рассчитывает, что Евросоюз возродится подобно Фениксу. В отношении ситуации в Италии посол высказывает сдержанный оптимизм. Он объяснил, что государству придется еще преодолеть большой путь, хотя уже сейчас смертность от инфекции начинает уменьшаться. Ранее премьер Италии Джузеппе Конте усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус.

Работу российских военных медиков в Италии сняли на видео.