Премьер Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус

Джузеппе Конти заявил, что альянсу следует "вдохнуть новую жизнь" в проект.

Премьер-министр Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус. Об этом сообщили журналисты BBC News со ссылкой на Джузеппе Конте. Глава правительства страны заявил, что ЕС может провалиться как проект. К развалу соглашений может привести кризисная ситуация, которая складывается в мире из-за распространения коронавирусной инфекции.

По мнению Конте, сейчас мир проходит через самые тяжелые испытания, которые были после завершения Второй мировой войны. В новых условиях альянсу следует помогать странам, наиболее пострадавшим от инфекции. Для этого руководство ЕС должно проявить скоординированность действий и предложить адекватные способы решения проблемы.

Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в Европейский проект, то риск провала вполне реален прокомментировал Конте

Политик добавил, что на сегодняшний день в Евросоюзе ведутся конфликты по множеству вопросов, включая финансовые.

Работу российских военных медиков в Италии сняли на видео.

Видео: bbc.com