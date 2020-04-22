В Бергамо поблагодарили военных медиков из РФ за профессионализм.

Итальянский врач оценил работу российских специалистов в Бергамо. Об этом сообщил начальник полевого госпиталя Оливьеро Волотти. Специалист прокомментировал результаты совместной работы местных и приглашенных врачей с зараженными COVID-19 пациентами.

Работы, которые проводили на этих неделях, были очень важными прокомментировал медик

Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России. В Минобороны России добавили, что специалисты занимаются лечением самых тяжелых пациентов с инфекцией. Многим помогло лечение, которое им предложили российские врачи. Создание полевого госпиталя позволило разгрузить сотрудников основной больницы Бергамо.

На данный момент усилиями российских врачей и итальянских коллег успешно вылечились от коронавируса в Бергамо 29 пациентов. Восемь человек выписаны из отделения интенсивной терапии в палаты на нижнем уровне. В полевом госпитале не зарегистрировано ни одного погибшего от COVID-19. Сейчас в медицинском центре лечение продолжают проходить 41 человек.

Фото и видео: YouTube/Минобороны России

