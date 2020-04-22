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Итальянский врач оценил работу российских специалистов в Бергамо

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В Бергамо поблагодарили военных медиков из РФ за профессионализм.

Итальянский врач оценил работу российских специалистов в Бергамо. Об этом сообщил начальник полевого госпиталя Оливьеро Волотти. Специалист прокомментировал результаты совместной работы местных и приглашенных врачей с зараженными COVID-19 пациентами.

Работы, которые проводили на этих неделях, были очень важными

прокомментировал медик

Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России. В Минобороны России добавили, что специалисты занимаются лечением самых тяжелых пациентов с инфекцией. Многим помогло лечение, которое им предложили российские врачи. Создание полевого госпиталя позволило разгрузить сотрудников основной больницы Бергамо.

На данный момент усилиями российских врачей и итальянских коллег успешно вылечились от коронавируса в Бергамо 29 пациентов. Восемь человек выписаны из отделения интенсивной терапии в палаты на нижнем уровне. В полевом госпитале не зарегистрировано  ни одного погибшего от COVID-19. Сейчас в медицинском центре лечение продолжают проходить 41 человек. 

Фото и видео: YouTube/Минобороны России
 

Теги: бергамо, италия, коронавирус, минобороны
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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