Военные России и Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Работа с иностранными коллегами прошла успешно.

Военные России и Китая впервые провели совместное патрулирование территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Специалисты исследовали участок на самолетах дальней авиации.

Отметим, что совместная работа не была направлена против третьих стран. Специалисты действовали в рамках международного права. Военные добавили, что нарушений воздушного пространства с их стороны допущено не было. Ранее подобное обвинение предъявили представители Южной Кореи.

Piter.tv писал о том, что Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан.

Фото: Piter.tv