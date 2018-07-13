Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан

Если в 2009 году граждане могли путешествовать без оформления виз всего 60 стран мира, то сейчас безвизовый режим предоставляют уже 116 стран.

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners. Если в 2009 году граждане могли путешествовать без оформления виз всего 60 стран мира, то сейчас безвизовый режим предоставляют уже 116 стран.

Специалисты составили Индекс паспортов с изменениями в безвизовом режиме стран мира к началу 3 квартала 2019 года. Лидерами списка стали Сингапур и Япония. Согласно документу, граждане этих стран могут посещать 189 стран. Следом за ними идут Южная Корея (тремя месяцами ранее она была на первом месте), Германия и Финляндия. Третье место делят Дания, Люксембург и Италия.

Ранее сообщалось, что транспортные полицейские обнаружили более 60 нелегалов в СЗФО.

Видео: Dasha Bri

