Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners. Если в 2009 году граждане могли путешествовать без оформления виз всего 60 стран мира, то сейчас безвизовый режим предоставляют уже 116 стран.
Специалисты составили Индекс паспортов с изменениями в безвизовом режиме стран мира к началу 3 квартала 2019 года. Лидерами списка стали Сингапур и Япония. Согласно документу, граждане этих стран могут посещать 189 стран. Следом за ними идут Южная Корея (тремя месяцами ранее она была на первом месте), Германия и Финляндия. Третье место делят Дания, Люксембург и Италия.
Ранее сообщалось, что транспортные полицейские обнаружили более 60 нелегалов в СЗФО.
Видео: Dasha Bri
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