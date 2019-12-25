Военные ПНС в Ливии захватили вертолет Ми-17 российского производства

Информации о судьбе экипажа не уточнена.

Военные Правительства национального согласия в Ливии захватили вертолет Ми-17 российского производства. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". По предварительным сведениям, ПНС удалось получить борт, принадлежащих силам Ливийской национальной армии, которой управляет Халифа Хафтар.

Очевидцы заявили, что вертолет мог быть подбит с земли. Однако на представленной фотографии с турецкого дрона видно, что вертолет не получил критических повреждений. В настоящее время информации об экипаже, который находился на борту, нет. Судьба пилотов остается неизвестной. Турецкие журналисты заметили, что в вертолете могли находиться российские наемники. Однако доказательств этому не найдено.

В местных СМИ не уточнили, где именно был подбил вертолет ЛНА. Предположительно, это произошло на территории, неподконтрольной военным Халифы Хафтара.

Турция, Катар и ПНС в Ливии создадут военно-морскую базу.