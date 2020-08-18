Турция, Катар и ПНС в Ливии создадут военно-морскую базу

Соглашение уже подписано тремя сторонами.

Турция, Катар и Правительство национального согласия в Ливии создадут военно-морскую базу. Об этом сообщили журналисты из Al Arabiya со ссылкой на собственные источники. Эксперты объяснили, что стороны уже подписали соответствующее соглашение.

В рамках договоренностей будет построен военный координационный центр в Мисрате, а также учебные объекты и штабы в Дохе.

Напомним, что глава МВД ПНС Фатха Башаг в июне 2020 года рассказал, что Россия планирует создать в Ливии несколько военных баз. Предположительно они могут разместиться в Сирте и аэродроме аль-Джуфра в 600 км от Триполи. Позже в Москве данные сведения опровергли.

Турецкий аналог ЗРПК "Панцирь-С1" был уничтожен в Ливии менее чем за 48 часов.

Видео: Youtube/Ersin TURAN