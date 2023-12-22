Водителям придется объезжать улицу Помяловского до 15 мая

Ограничения введут с 1 апреля.

В Красногвардейском районе с 1 апреля ограничат проезд по улице Помяловского. Речь идет об участке от Малоохтинского проспекта до Новочеркасского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение по участку дороги будет заблокировано до 15 мая. Ограничения введут в связи работами по прокладке теплосети.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что в в Петро-Славянке на Клубной закроют проезд до 31 июля. Ограничения будут действовать с 1 апреля.

Кроме того, на улице Стойкости ограничат проезд с 1 апреля. Речь идет об участке от пересечения с улицей Генерала Симоняка до дома 18, корпус 1.

Ранее мы писали, что оператор кикшеринга ограничил возможность въезда на электросамокатах на ЗСД.

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Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv