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В Петро-Славянке на Клубной закроют проезд до 31 июля
Сегодня, 13:02
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В Петро-Славянке на Клубной закроют проезд до 31 июля

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Ограничения введут с 1 апреля.

В Колпинском районе перекроют проезд по Клубной улице. В поселке Петро-Славянка от 1-го проезда до Совхозного проспекта закроют движение транспорта в связи с производством работ по реализации шумозащитных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 июля. Водителей попросили планировать маршруты следования, учитывая новые ограничения. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что с 31 марта закрывается движение по боковому проезду улицы Кораблестроителей. В этот период здесь будут проходить работы по реконструкции тепловых сетей.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ

Теги: дороги, клубная улица, петро-славянка, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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