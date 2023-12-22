В Петро-Славянке на Клубной закроют проезд до 31 июля

В Колпинском районе перекроют проезд по Клубной улице. В поселке Петро-Славянка от 1-го проезда до Совхозного проспекта закроют движение транспорта в связи с производством работ по реализации шумозащитных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 июля. Водителей попросили планировать маршруты следования, учитывая новые ограничения.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Напомним, что с 31 марта закрывается движение по боковому проезду улицы Кораблестроителей. В этот период здесь будут проходить работы по реконструкции тепловых сетей.
Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ
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