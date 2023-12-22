С 31 марта закрывается движение по боковому проезду улицы Кораблестроителей 

На этом участке будут проходить работы по реконструкции тепловых сетей.

В Василеостровском районе закроют движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей между домом 36/1 и домом 38. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 31 марта по 2 апреля. В этот период на этом участке будут проходить работы по реконструкции тепловых сетей.

Напоминаем, что по 15 октября ограничено движение транспорта по улице Кораблестроителей от Боцманской улицы до Наличной улицы. Пресс-служба ГАТИ

Автомобилистам порекомендовали планировать маршруты следования с учетом новых ограничений. Водителей попросили быть осторожными и обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что с 30 марта на Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади будут ремонтировать трамвайные пути.

Фото: Piter.tv