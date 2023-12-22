С 30 марта на Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади будут ремонтировать трамвайные пути

Из-за ремонта на трамвайных путях в городе вводятся ограничения на дорогах.

В Центральном районе 30 марта стартует ремонт трамвайных путей. Работы пройдут на Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В конструкции будут применены прирельсовые вкладыши, которые способствуют уменьшению воздействия шума и вибрации. Шпалы будут заменены на железобетонную подушку, что позволит увеличить скорость трамваев и смягчить ход вагонов. Пресс-служба комитета развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Из-за ремонта на трамвайных путях в городе вводятся ограничения на дорогах. С 30 марта по 12 апреля будет закрыт проезд по Садовой улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, включая перекрестки с Банковский переулком и переулком Крылова.

Кроме того, с 30 марта по 7 июня улицу Ломоносова. Речь идет об участке от Садовой улицы до Курятной линии.

Объезд: набережная реки Фонтанки, Невский проспект, площадь Островского, улица Зодчего Росси, Инженерная улица, Садовая улица Пресс-служба комитета развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что с 2 апреля на КАД перекроют две полосы между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе.

Фото: Piter.tv, Telegram / Дороги и мосты Петербурга