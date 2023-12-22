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На улице Стойкости ограничат проезд с 1 апреля
Сегодня, 12:08
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На улице Стойкости ограничат проезд с 1 апреля

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Движение транспорта по этой дороге будет закрыто до 10 апреля.

В Кировском районе ограничат проезд по улице Стойкости от пересечения с улицей Генерала Симоняка до дома 18, корпус 1, литера А, по улице Стойкости. Об этом сообщили  в пресс-службе ГАТИ.

Проезд по этой дороге закроют с 1 по 10 апреля. Здесь будут производиться работы по прокладке канализационной сети. 

Объезд: проспект Народного Ополчения, улица Солдата Корзуна, проспект Ветеранов, улица Генерала Симоняка.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 30 марта на Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади будут ремонтировать трамвайные пути.

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Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ

Теги: гати, дороги, ограничат проезд, транспорт, улица стойкости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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