На улице Стойкости ограничат проезд с 1 апреля

Движение транспорта по этой дороге будет закрыто до 10 апреля.

В Кировском районе ограничат проезд по улице Стойкости от пересечения с улицей Генерала Симоняка до дома 18, корпус 1, литера А, по улице Стойкости. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд по этой дороге закроют с 1 по 10 апреля. Здесь будут производиться работы по прокладке канализационной сети.

Объезд: проспект Народного Ополчения, улица Солдата Корзуна, проспект Ветеранов, улица Генерала Симоняка. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 30 марта на Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади будут ремонтировать трамвайные пути.

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Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ГАТИ