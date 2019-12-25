В курортной зоне вода в Финском заливе прогрелась до +26…+27 градусов.

Согласно данным на 16 июля, вода в Неве прогрелась до +25 градусов. Об этом сообщили специалисты ФБГУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Синоптики добавили, что в курортной зоне вода в Финском заливе прогрелась до +26…+27 градусов.

Аномальная жара ждет петербуржцев и в выходные. Так, отклонение среднесуточной температуры воздуха снова составит 7 градусов и более выше климатической нормы. Для любителей загородного отдыха в выходные, 17 и 18 июля, с Финляндского вокзала назначили дополнительные электрички. Также Piter.tv подготовил подборку мест, куда можно сходить в Петербурге на этих выходных.

Фото: photocentra.ru