МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды в выходные

Горожанам напоминают о необходимости соблюдения режима питания в аномальную для Петербурга жару.

В пятницу, 16 июля, главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погоды в выходные. Судя по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 17 и 18 июля горожанам придется и дальше спасаться от жары.

Отклонение среднесуточной температуры воздуха снова составит 7 градусов и более выше климатической нормы.

Спасатели напоминают о важности соблюдения питьевого режима в такую погоду. Желательно выпивать около двух литров жидкости, включая суп, чай и другие напитки, исключая сладкую газировку.

В случае возникновения опасной для жизни ситуации владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101"; в Петербурге круглосуточно работает телефон доверия: 8(812) 299-99-99.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 16 июля объявили штормовое предупреждение.

Фото: Piter.tv