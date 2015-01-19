Куда сходить в Петербурге на выходных 17 и 18 июля

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Грядущие выходные все еще не принесут желанной прохлады – жаркий июль держит температуру на высоком уровне. В такую погоду только и делать, что есть мороженое или купаться в озерах и карьерах Ленобласти. Однако на случай, если вам хочется составить культурную программу на выходные, Piter.TV сделал небольшую подборку мероприятий на субботу и воскресенье. Здесь экскурсии, музыка, фотовыставка и кино.

Суббота, 17 июля

Начать утро можно с бодрящей растяжки – занятие по стретчингу проведут в Никольских рядах. Вести растяжку будут преподаватели студии гибкости Stretch Me. Вход на занятие свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться. С собой необходимо захватить коврик и воду.

Начало в 10.00. Садовая ул., 62.

В Петрикирхе днем состоится "Битва клавиров" – музыкальный поединок, в ходе которого прозвучат произведения Ференца Листа и Фредерика Шопена. Зрителям представят микс эпохи романтизма и барокко, музыки для органа и рояля. Атмосфера лютеранской церкви придаст концерту особую изюминку.

Начало в 15.00, Невский проспект, 22-24. Билеты можно приобрести здесь.

Если оставаться в черте города не хочется, можно отправиться на экскурсию по Екатерининскому парку города Пушкина. Участникам расскажут историю парка и его главных достопримечательностей – Екатерининского дворца, Камероновой галереи, Китайской деревни, турецких бань и здания Эрмитажа.

Начало экскурсии в 11.00, экскурсовод будет ждать участников в электричке с Витебского вокзала, отправляющейся в 09.38 до Новолисино. Сбор в четвертом вагоне от головы. Участие в прогулке по парку стоит 100 рублей.

Дополнительная информация по телефону 8(812) 766−56−32.

Интересно провести вечер субботы можно на своп-вечеринке, которую устраивают "Красногвардейский для молодёжи" и экопроект "Солярис". Все пройдет в общественном пространстве "Набережная Охты". Здесь петербуржцы и петербурженки обменяются ненужными вещами или кастомизируют свои старые – на своп приедут художники, готовые расписать одежду. Задуманы также live-выступления диджеев, мастер-класс по тай-дай. Можно сразу передать принесенную на своп одежду на переработку или благотворительность или вовсе прийти без вещей и послушать полезные лекции и музыку.

Начало в 17:00, ул. Передовиков, 16 к2

Воскресенье, 18 июля

В заключительный выходной недели у петербуржцев остается последний шанс посмотреть выставку Томаша Гудзоватого "Сумо. Аре-буре-боке" в музейно-выставочном центре РОСФОТО. Этот проект польского фотографа рассказывает о мире борцов Сумо, Гудзоватый вдохновлялся одним из направлений японской фотографии 1970-х годов. В данном проекте – хаотичные, случайные, размытые снимки, напоминающие состояние человека под влиянием сильных эмоций.

Вход свободный, ул. Большая Морская 35

В "Новой Голландии" воскресенье планируют проводить в киноклубе журнала "Сеанс" – за просмотром и обсуждением российского фильма "Гололед". У зрителей будет возможность пообщаться с режиссером Михаилом Брашинским. Брашинский расскажет, как изменилась киноиндустрия России за последние 20 лет и в чем специфика смены профессии с кинокритика на режиссера.

Вход бесплатный, но количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.

Набережная Адмиралтейского канала, 2

Если вас не пугает жара, стоит отправиться на экскурсию по Парку Победы. Слушателям расскажут про островок на Верхнем пруду с двумя бронзовыми скульптурами. У "Мальчика с корабликом" и "Мальчика с рыбкой" есть своя история, внимания заслуживает и биография автора первой скульптуры – заслуженного художника России Людмилы Дрок. Также экскурсовод припас интересные факты из жизни самого парка.

Начало в 11:00. Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.

Фото: предоставлено организаторами концерта; РОСФОТО