В выходные с Финляндского вокзала пустят дополнительные электрички

Предполагается, что поток пассажиров на направлениях Карельского перешейка увеличится.

В выходные, 17 и 18 июля, с Финляндского вокзала назначили дополнительные электрички, передает комитет по транспорту.

Так, дополнительная "Ласточка" сообщением Петербург – Выборг, отправится в 11:53 из Петербурга и в 18:35 из Выборга. Пригородный поезд от Финляндского вокзала до Белоострова через Сестрорецк пойдет в 10:15; до Васкелово – 10:50; до Зеленогорска (только 17 июля) – 12:37, а также в 13:12. До Васкелово – 13:32; до Белоострова – 14:35 и в 18:34.

Дополнительные поезда от Зеленогорска до Петербурга пустят только 17 июля в 18:01 и 20:36. Поезда отправлением от Белоострова до Петербурга назначены на 11:04 (через Парголово), на 15:50 (через Парголово) и на 19:48 (через Сестрорецк);

Поезд от Васкелово до Петербурга также пойдет в 12:51 и 18:33.

Отмечается, что поезд сообщением Советский – Санкт-Петербург остановится на всех остановках на участке от Зеленогорска до Шувалово. На платформе Солнечное в 19:35 будет останавливаться "Ласточка" сообщением Выборг – Петербург.

В комитете напомнили о необходимости прибывать на вокзал и станцию заблаговременно, чтобы успеть приобрести билет, а также использовать маски.

Ранее мы писали, что в Петербурге с 17 июля ограничивается движение транспорта на нескольких улицах.

Фото: Piter.TV