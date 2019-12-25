Движение транспорта будет ограничено по Миргородской, Новолитовской улицах и Тихорецкому проспекту.

В Петербурге с 17 июля ограничивается движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) 16 июля.

Так, с 17 по 19 июля в связи с работами по прокладке инженерных сетей движение транспортных средств будет ограничено по Миргородской улице от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцова.

С 17 июля по 20 сентября в связи с ремонтными работами движение для автомобилистов будет перекрыто по Новолитовской улице от Диагональной улицы до дома №11А по Новолитовской улице. Также с 22 августа по 20 сентября движение транспорта будет закрыто по Новолитовской улице от дома №9А до дома №11А.

И с 17 июля по 30 сентября в связи с работами по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по Тихорецкому проспекту от Северного проспекта до улицы Веденеева. С подробной информацией по ограничениям можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Ранее мы писали, что дневные репетиции парада ВМФ ограничат движение транспортных средств в центре.

Фото: Piter.TV



