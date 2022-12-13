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Во время теракта на Университетской набережной пострадали 23 человека

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Погиб военкор Владлен Татарский.

Во время взрыва в кафе Street Food Bar №1 пострадали 23 человека. Погиб военкор Владлен Татарский, который выступал на творческом вечере в заведении. Об этом сообщили в службе "112".

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По предварительной информации, взрывчатка была спрятана в статуэтку, которую военкору подарила "фанатка". Девушка с места ЧП оперативно скрылась. Сейчас ее разыскивают сотрудники полиции. 

Группа сотрудников ГУУР МВД России направлена в Санкт-Петербург для оказания помощи в установлении и задержании лиц, причастных к взрыву в кафе.

Прокуратура Василеостровского района начала проверку после теракта на Университетской набережной.

Ранее на Piter.tv: стали известны детали взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной.

Видео: Телеграм, 112

 

 

Теги: взрыв, взрыв в кафе street food bar, погибли люди, теракт на университетской набережной
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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