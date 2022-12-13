Стали известны детали взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной

Мощность взрывного устройства составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

В кафе на Университетской набережной прогремел взрыв. В результате случившегося погиб военкор Владлен Татарский, который организовал "Стрит-баре" творческий вечер. Выяснилось, что взрывное устройство было заранее заложено с местом, где сидел спикер. Об этом сообщили в службе "112".

Мощность взрывного устройства составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. На место теракта прибыли экстренные службы. В подрыве кафе на Васильевском острове подозревают девушку.

Пострадали минимум 16 человек. Среди них есть дети.

Правоохранители проверяют присутствующих в кафе в Петербурге на причастность к теракту.

Подробности уточняются. Информация проверяется.

Ранее на Piter.tv: движение в сторону кафе "Стрит-бар" по Университетской набережной перекрыли.

Фото: Телеграм / Shot