Автобусы в этом районе свернули с привычных маршрутов.

Сегодня вечером, 2 апреля, на Васильевском острове произошел взрыв. Мощный хлопок раздался в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной. Движение в сторону кафе "Стрит-бар" по Университетской набережной перекрыли, водителей попросили учитывать эту информацию. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Автобусы тоже свернули с привычного пути. Речь идет о маршрутах №№ 24, 100, 262. Ниже представлены схемы путей, по которым будет курсировать общественный транспорт.

Погиб военкор Владлен Татарский. Пострадали 16 человек. В службе "112" сообщили, что произошел теракт. По предварительным данным, его устроила девушка, которая была на творческом вечере военкора.

Фото: Телеграм / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок

Видео: Телеграм "112"