Брюно Ле Мэр рассказал о мерах, которые правительство предпринимает для противодействия проблеме.

Во Франции заявили о сохранении в стране высоких темпов инфляции в ближайшие месяцы. Соответствующей информацией с местными журналистами в эфире телеканала BFM TV поделился министр по финансам Брюно Ле Мер. Чиновник уверен в том, что высокие темпы инфляции сохранятся в стране на протяжении нескольких месяцев.

Франция сейчас переживает пик инфляции, который может продлиться в течение нескольких недель или месяцев. Брюно Ле Мер, министр финансов Франции

Чиновник добавил, что инфляция в стране начнет отступать в начале 2023 года. До этого времени власти Франции хотят ввести специальные чеки для семей, необходимые для приобретения продукции аграрного сектора. Также до конца августа кабмин сохранит скидку на автомобильное топливо.

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Фото и видео: YouTube / RMC