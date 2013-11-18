Глава Минфина заявил о пике инфляции во Франции

Брюно Ле Мэр рассказал, когда ситуация с инфляцией будет стабилизироваться.

Глава министерства и финансов заявил о пике инфляции во Франции. Соответствующее заявление сделал Брюно Ле Мэр, выступая перед местными журналистами в эфире радиостанции France Inter. По словам чиновника, на текущий момент страна находится на пике инфляционного процесса. В связи с этим следующие несколько месяцев население будет наблюдать за ростом стоимости на товары и услуги.

Мы находимся на пике инфляции. И самое трудное еще впереди. Еще на протяжении нескольких месяцев инфляция будет на высоком уровне. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Эксперт полагает, что французская власть предвидела заранее данный инфляционный пик. Чиновники приняли определенные меры по ограничению роста цен на энергетические носители, которые больше всего сказываются на общем показателе инфляции. Брюно Ле Мэр добавил, что постепенное падение темпов инфляции можно ожидать уже к концу 2023 года.

Глава Минфина США признала, что была не права в оценке инфляции как "малого риска".

Фото и видео: YouTube / France Inter

