Глава Минфина США признала, что была не права в оценке инфляции как "малого риска"

Глава американского министерства по финансам признала, что была не права в оценке инфляции как "малого риска" для экономической системы страны. Соответствующее заявление Джаннет Йеллен сделала в эфире местного телеканала CNN. Журналисты попросили чиновницу прокомментировать влияние, которое показатели инфляции сейчас оказывают на ситуацию.
Была не права относительно пути, по которому пойдет инфляция. Существовали непредвиденные и большие удары для экономики, которые подстегнули рост цен на энергию и продукты.
Джаннет Йеллен, глава Минфина США
Джаннет Йеллен добавила, что негативное воздействие на экономику США также оказали проблемы с логистическими цепочками. Министр добавила, что не осознавала в полной мере эти факторы, но признает их сейчас.
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Фото и видео: CNN
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