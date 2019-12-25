Минфин Франции: запрет на импорт нефти из РФ потребовал бы нескольких недель переговоров

Брюно Лэ Мер рассказал о том, что ЕС консолидирует мнение 27 стран по вопросу энергетики.

Глава министерства финансов Франции сообщил о том, что запрет на импорт российской нефти потребовал бы еще нескольких недель переговоров, чтобы скоординировать позиции всех стран-участников Евросоюза. Такое мнение высказал в эфире местной радиовещательной станции France Info. Он напомнил журналистам о том, что в ЕС входят 27 стран, каждая из которых имеет собственное мнение и свои национальные интересы.

Я считаю, что нам потребуется еще несколько недель для подготовки к введению запрета на импорт российской нефти. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Напомним, что ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил представителям СМИ, что нефтяное эмбарго против России не входит в обсуждающийся пятый пакет санкций ЕС. Однако лидеры МИД Евросоюза планируют обсудить вопрос 11 апреля.

Глава ЕК: в Евросоюзе нет единой точки зрения по оплате российского газа.

Фото и видео: YouTube / franceinfo