Урсула фон дер Ляйен оценила прогресс в обсуждениях по оплате российского газа в ЕС.

Глава Еврокомиссии заявила, что у стран Евросоюза нет единой точки зрения по оплате в национальной валюте России за поставки природного газа в регион. Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в рамках пресс-конференции, проводимой в столице Болгарии Софии. Она отметила на вопросы местных представителей СМИ.

Большое значение имеют договоры, какие варианты оплаты они предусматривают, обычно евро или доллары. Мы проведем внимательный анализ президентского указа, но общей позиции пока нет. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что российский лидер Владимир Путин ранее поручил кабинету министров РФ перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли.Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, включая американские доллары и евро.

США и НАТО давно готовились накачивать киевский режим вооружением.

Фото и видео: European Commission