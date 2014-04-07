США и НАТО давно готовились накачивать киевский режим вооружением

Мария Захарова объяснила о "заражении западного сообщества".

США и другие страны - члены Североатлантического военного альянса давно готовились накачивать киевский режим вооружением. такой информацией официальный представитель российского внешнеполитического ведомства поделилась с журналистов Владимиром Соловьевым в рамках эфира программы "Соловьев Live". Таким образом гостья программы прокомментировала интервьюеру постановление Вашингтона о ленд-лизе для поставки оружия на Украину.

НАТО была вовлечена и до, и во время, конечно. Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле со стороны натовских структур. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: выславшие российских дипломатов страны получат жесткие ответы.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live