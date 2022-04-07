Захарова: выславшие российских дипломатов страны получат жесткие ответы

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что выславшие российских дипломатов страны получат жесткие ответы. Таким мнением чиновница поделилась в рамках выступления в эфире проекта "Соловьев Live". Гостья программы ответила на вопрос о русофобии, который ей задал журналист Владимир Соловьев.
Они будут получать жесткую реакцию, выгодную нам.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова также добавила, что недружественные западные страны не могут полностью закрыть российские посольства у себя на территории, так как руководства понимают, что при этом факторе увидят аналогичный "амбарный замок" на своих посольствах в России.
В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением.
Фото и видео: YouTube / Соловьев Live
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