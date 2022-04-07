Захарова: выславшие российских дипломатов страны получат жесткие ответы

В МИД РФ рассказали о том, почему Запад не может закрыть посольства РФ полностью.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что выславшие российских дипломатов страны получат жесткие ответы. Таким мнением чиновница поделилась в рамках выступления в эфире проекта "Соловьев Live". Гостья программы ответила на вопрос о русофобии, который ей задал журналист Владимир Соловьев.

Они будут получать жесткую реакцию, выгодную нам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова также добавила, что недружественные западные страны не могут полностью закрыть российские посольства у себя на территории, так как руководства понимают, что при этом факторе увидят аналогичный "амбарный замок" на своих посольствах в России.

В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live