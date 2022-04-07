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В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением

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Мария Захарова рассказала о том, что водитель автомобиля погиб.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница отметила, что считает эпизод с попаданием автомобиля в ограду дипломатического здания в столице Румынии с последующим возгоранием транспортного средства "чудовщиным".

Как чудовищный…это преступление не инцидент, потому что оно поставило под угрозу безопасность российских загранучреждений, местный гражданин тоже погиб.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

Мария Захарова обратила внимание прессы на тот факт, что каждый день в мире идет "оголтелая кампания" и просто сумасшедшая пропаганда во всех западных СМИ в антироссийском направлении, которые продолжаются уже много лет.

Напомним что согласно данным жандармерии Румынии, водитель автомобиля протаранил российское посольство намеренно. Мужчина погиб после воспламенения машины. Румынские СМИ сообщают, что 5 апреля его осудили на 15 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью. Однако исполнение наказания было отсрочено.

YouTube запретил доступ к записи брифинга МИД России.

Фото и видео: МИД России

Теги: бухарест, мария захарова, мид, посольство, румыния
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, Пожар,

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