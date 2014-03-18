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Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии и загорелся

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Водитель погиб в огне.

Автомобиль врезался в забор российского посольства на территории столицы Румынии, после чего загорелся. Инцидент зафиксирован в Бухаресте утром шестого апреля. По данным местного телеканала Digi 24, экстренные службы не смогли спасти жизнь водителя.

Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось.

информация от телеканала Digi 24

К месту автомобильной аварии прибыла бригада пожарного ведомства. Специалисты быстро ликвидировали возгорание. Известно, что в транспортном средстве находился один человек. В настоящее время к расследованию обстоятельств ДТП привлечены криминалисты.

В Самаре на Волге перевернулось судно на воздушной подушке с пассажирами.

Фото и видео: Telegram / SHOT
 

Теги: бухарест, посольство, румыния
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости, Новости России,

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