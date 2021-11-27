В Самаре на Волге перевернулось судно на воздушной подушке с пассажирами

В воде оказалось больше десяти человек.

На Волге перевернулось судно на воздушной подушке с пассажирами. Об этом рассказали представители Центрального управления Следственного комитета по транспорту. По данным надзорного ведомства, инцидент зафиксирован на территории Самарской области. В тот момент на борту находилось 13 человек.

На берег вывезли 12 человек, судьба одного человека выясняется. На борту судна находились 13 человек. пресс-служба СК РФ по региону

В ГУ МЧС считают, что на на борту было 12 человек. Они были спасены проходящими мимо гражданскими судами. Люди доставлены до берега еще до прибытия к месту инцидента экстренной спасательной бригады. В ведомстве добавили, что пострадало скоростное амфибийное судно "Нептун-11". Экипаж выполнял рейс по маршруту Рождествено - Самара. До берега оставалось около 300 метров. Чрезвычайная ситуация на вод зафиксирована в 15:07 по местному времени. По факту произошедшего ведется проверка. За ее контролем следит Приволжская транспортная прокуратура.

На допрос в СК вызвали старшеклассников петербургской гимназии.

Фото и видео: Следственный Комитет РФ