На допрос в СК вызвали старшеклассников петербургской гимназии

Одна из родительниц уточнила, что "там говорится, что не просто беседа, а допрос по уголовному делу".

Стало известно, что более сотни старшеклассников гимназии №209 в Центральном районе Петербурга вызваны на допрос в Следственный комитет. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает Telegram-канал "Ротонда".

По данным "Ротонды", руководство школы заявило родителям, что следователи будут говорить об "опасности социальных сетей". Одна из родительниц уточнила, что "там говорится, что не просто беседа, а допрос по уголовному делу".

Петербурженка связалась со следователем, и выясняла, что СК расследует дело после того, как в октябре 2021 года отчим одного из детей увидел в школьном чате сообщение с угрозами прийти в гимназию с оружием. Известно, что сообщение отправили через приложение с латвийским сервером. СК отправил запрос в Латвию, "но это недружественная страна, поэтому надежды на ответ нет, и руководство СК решило допросить всех учеников старших классов школы", рассказала женщина. Она добавила, что теперь несколько следователей намерены допросить учеников.

Как сообщает "Фонтанка", в СК подтвердили факт вызова учеников в качестве свидетелей по уголовному делу. Там утонили, что вызов коснется меньшего количества гимназистов, чем сообщалось. "Фонтанка" пишет, что на допрос сегодня вызвали 10 детей.

Ранее мы писали, что школа в Невском районе встретила 1 апреля с гранатой у территории.

Фото: Piter.tv

