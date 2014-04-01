Школа в Невском районе встретила 1 апреля с гранатой у территории

Утром 1 апреля у школы №348 в Невском районе нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 10 часов утра у образовательного учреждения на Шлиссельбургском проспекте. На место выехала группа разминирования ОМОН "Бастион". Как выяснили специалисты, предмет не представляет опасности. Это граната для игры в страйкбол. Ее передали полицейским.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на судостроительном заводе в Понтонном нашли авиабомбу времен ВОВ.

Фото: ВКонтакте / #348онлайн