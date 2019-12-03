Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

ЕС готов ответить, если ограничения все же будут приняты.

В Париже заявили, что ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров. Об этом сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью на радиостанции Radio Classique.

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Чиновник добавил, что это не то поведение, которое страна ожидает от американских дипломатов. Он заметил, что Франция общалась с представителями ЕС, которые подтвердили возможность жесткого ответа. Ранее Вашингтон объявил, что готовит ограничения из-за введенного Парижем цифрового налога. В перечень товаров, подвергшихся ограничениям со стороны Франции вошли молочная продукция, игристые вина, косметика, сумки и фарфор. Дополнительные пошлины в адрес американских компаний могут достигать 100 процентов.

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