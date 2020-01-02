Аналитики дали советы России, США и странам Европы и Азии.

Немецкий Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2020 год. В издании рассказали о маловероятных и недооцениваемых событиях, которые могут произойти. В SB считают, что год может стать для России удачным, если ОПЕК и Москва объявят о сильном сокращении добычи нефти. В этом случае стоимость Brent достигнет 90 долларов за баррель. ьЗа этот счет бюджет России будет сбалансирован, исходя из цены Urals в 49 долларов, получит доходы. Стоимость акций "Роснефти" подскочит до плюс 50%.

В этом случае в мире повысится интерес к экологической обстановке, поэтому Россия снова окажется в плюсе. Именно Москва является крупнейшим поставщиком палладия, который используют в автопроме. Его включают в качестве катализатора при уменьшении вредных выбросов в атмосферу.

А вот США ожидают трудности. Администрации Трампа придется "раздуть до неимоверной величины дефицит бюджета". Ситуацию сможет сгладить рост инфляции и ликвидация "компаний-зомби".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.

