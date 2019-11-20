Синоптики дали первую информацию о том, чего следует ожидать от зимнего месяца.

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем. Температура выше нормы ожидается на Урале, севере Краснодарского края и севере европейской части страны. Об этом "Российской газете" сообщил специалист Владимир Тищенко.

Теплее обычного будет в Москве и Подмосковье, там снег выпадет не раньше начала декабря. Несмотря на недавнее похолодание, в ближайшее время осадков ждать не стоит. Отклонения от нормы маловероятны в ЦФО и Приволжском, Южном и Северо-Кавказском округах. Более точный прогноз появится у синоптиков ближе к концу ноября.

Ранее Piter.tv писал о том, что в среду в Петербурге ожидается дождливая погода.

