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В Россию могут ограничить ввоз детских молочных смесей

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Чиновники собираются развивать внутренний рынок данной продукции.

Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей. Об этом сообщил "Коммерсантъ". Поручение ведомству дал вице-премьер Алексеей Гордеев. Чиновники надеются стимулировать локализацию производства смесей в стране. Сейчас же более 90% товара импортируется из-за границы.

Местная отрасль, возможно, будет поощряться за счет государственных квот. Производители изучают возможность адаптировать смеси и изготавливать ингредиенты в России. На данный момент эксперты предупреждают, что ограничения грозят рынку сокращением предложения. Информацию об этом огласили эксперты, занимающиеся созданием заменителей грудного молока. 

Напомним, что в Совете Федерации предложили повысить пошлины на импорт смесей с действующих 5% до 15%.  Данное предложение все еще изучается в Минсельхозе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев не исключил увеличения средств на госпрограмму развития села.

Теги: детские смеси, минсельхоз, молоко
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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