Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

Чиновники просят дополнительные средства на реализацию проекта.

Минсельхоз России попросил выделить в 2020 году дополнительно 2,5 миллиарда рублей. На развитие государственной программы по развитию сельской местности и поддержку фермеров. С таким обращением к премьер-министру страны выступила замглавы ведомства Оксана Лут. По словам Дмитрия Медведева, дополнительные средства выделят, если система по факту окажется рабочей и состоятельной. Об этом пишут "РИА Новости".

В случае если все будет развиваться успешно, тогда средства добавим в следующем году прокомментировал глава правительства

На данный момент в правительстве заложили на проект около 36 миллиардов рублей. Программа начнет действовать только в начале следующего года. Известно, что большая часть средств пойдет на обеспечение жителей сел и деревень доступным жильем, а также на развитие рынка труда и создание инфраструктуры.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев призвал защищать интеллектуальные достижения России в мире.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop