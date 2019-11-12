Медведев призвал защищать интеллектуальные достижения России в мире

Он предложил начать развивать культуру регистрации патентов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в стране нет культуры патентов. Политик добавил, что сейчас об этом много говорят, но "воз и ныне там". Глава правительства призвал защищать интеллектуальные достижения России на мировой арене.

Разрыв существует между патентами, выданными у нас и в других странах добавил спикер

Медведев отметил, что это нужно использовать не потому что "мы плохо смотримся на фоне других стран", а потом, что в России этим практически не занимаются. Он счел, что исследователям и ученых нужно защищать собственные и государственные интересы в авторстве разработок.

Ранее Piter.tv писал о том, что искусственный интеллект Google научили диагностировать 26 кожных заболеваний.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Правительство России