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Медведев призвал защищать интеллектуальные достижения России в мире

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Он предложил начать развивать культуру регистрации патентов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в стране нет культуры патентов. Политик добавил, что сейчас об этом много говорят, но "воз и ныне там". Глава правительства призвал защищать интеллектуальные достижения России на мировой арене.

Разрыв существует между патентами, выданными у нас и в других странах

добавил спикер

Медведев отметил, что это нужно использовать не потому что "мы плохо смотримся на фоне других стран", а потом, что в России этим практически не занимаются. Он счел, что исследователям и ученых нужно защищать собственные и государственные интересы в авторстве разработок.

Ранее Piter.tv писал о том, что искусственный интеллект Google научили диагностировать 26 кожных заболеваний.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/Правительство России

Теги: дмитрий медведев, интеллектуальная собственность, патент
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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